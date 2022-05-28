ВС России за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 и вертолёт Ми-8

Кроме того, средствами ПВО Российской армии было уничтожено 18 украинских БПЛА.

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России за сутки уничтожила два украинских самолёта Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве рассказали, что самолёты были ликвидированы в воздухе в районах села Заградовка Херсонской области и города Барвенково Харьковской области. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 на территории города Орехова Запорожской области. Также за прошедшие сутки средствами ПВО Российской армии сбито 18 украинских БПЛА.