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Опубликовано 28 мая 2022, 09:12

ВС России за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 и вертолёт Ми-8

Кроме того, средствами ПВО Российской армии было уничтожено 18 украинских БПЛА.

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России за сутки уничтожила два украинских самолёта Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве рассказали, что самолёты были ликвидированы в воздухе в районах села Заградовка Херсонской области и города Барвенково Харьковской области. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 на территории города Орехова Запорожской области. Также за прошедшие сутки средствами ПВО Российской армии сбито 18 украинских БПЛА.

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Ранее Минобороны показало работу комплекса радиолокационных станций "Небо-Т" на Украине. Операторы в круглосуточном режиме следят за безопасностью воздушного пространства и передают данные зенитно-ракетным войскам.

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Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Оксана Попова
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