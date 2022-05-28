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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 08:29
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Вице-канцлер Германии Хабек отреагировал на мем посла Мельника о поставках оружия Украине

Он напомнил о том, что сейчас бойцы ВСУ обучаются эксплуатации гаубиц PzH 2000, которое организовало военное ведомство ФРГ, а сама техника в ближайшее время будет доставлена в Незалежную.

Обвинения Киева в адрес Берлина о недостаточной поддержке Украины являются ложными. По мнению германского вице-канцлера, министра экономики Роберта Хабека, причина недовольства киевской стороны в том, что Берлин не может исполнить всё то, чего требует Незалежная.

"Пока мы говорим, украинские солдаты как раз обучаются обращению с самоходными гаубицами PzH 2000. В ближайшее время Германия поставит эти вооружения Украине, так что это неправда, что Германия ничего или мало поставляет. Верно то, что Берлин не может выполнить все желания Украины", — объяснил он в интервью газете Welt am Sonntag.

Именно с этим, по мнению Хабека, связана "определённая напряжённость в отношениях Украины и Германии, а упрёк в недостаточной помощи является неверным, но объяснимым. Как пояснил вице-канцлер, ФРГ является мощным государством, от которого ожидают слишком многого, к тому же Берлин в прошлом поддерживал отношения с властями России. Министр считает, что сейчас Правительству Германии таким образом приходится отвечать за курс прошлых лет.

Германия начала обучать ВСУ обращению с гаубицами PzH 2000
Германия начала обучать ВСУ обращению с гаубицами PzH 2000

Ранее Лайф сообщал, что посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал мем с улиткой, высмеивающий Правительство Германии за промедление с военными поставками.

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Getty Images / Sean Gallup

Оксана Попова
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