Германия начала обучать ВСУ обращению с гаубицами PzH 2000

В ФРГ назвали это чётким сигналом солидарности. Однако заверили, что путём подобных действий — через обучение и поставки вооружения — страна "не станет участницей войны".

Министерство обороны Германии объявило о старте обучения украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц Panzerhaubitze 2000.

"Сегодня началось обучение украинских солдат на гаубицах Panzerhaubitze 2000 — современной артиллерийской системе. Важно, что это чёткий сигнал нашей солидарности. Но через это обучение и через поставки Германия не станет участницей войны", — говорится в сообщении министерства в "Твиттере".

В военном ведомстве также отметили, что в обучении участвуют восемнадцать боевых расчётов. Кроме того, в программе задействованы Нидерланды.