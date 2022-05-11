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Опубликовано 11 мая 2022, 19:00

Германия начала обучать ВСУ обращению с гаубицами PzH 2000

В ФРГ назвали это чётким сигналом солидарности. Однако заверили, что путём подобных действий — через обучение и поставки вооружения — страна "не станет участницей войны".

Министерство обороны Германии объявило о старте обучения украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц Panzerhaubitze 2000.

"Сегодня началось обучение украинских солдат на гаубицах Panzerhaubitze 2000 — современной артиллерийской системе. Важно, что это чёткий сигнал нашей солидарности. Но через это обучение и через поставки Германия не станет участницей войны", — говорится в сообщении министерства в "Твиттере".

В военном ведомстве также отметили, что в обучении участвуют восемнадцать боевых расчётов. Кроме того, в программе задействованы Нидерланды.

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Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок раскрыла планы Германии поставить Украине танки и гаубицы. Она добавила, что помогать в этом Берлину будут Нидерланды, "потому что одна страна не может поставить всё".

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Николь Вербер
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