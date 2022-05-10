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Опубликовано 10 мая 2022, 15:24
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Бербок раскрыла планы Германии поставить Украине танки и гаубицы

Она добавила, что помогать в этом Берлину будут Нидерланды, "потому что одна страна не может поставить всё".

Германия намерена предоставить Украине современные танки и гаубицы, а также обучить пользоваться ими солдат ВСУ. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев. При этом она подчеркнула, что инструктаж начнётся заранее, чтобы выиграть время.

"Следующим шагом станут высоко современные танки, гаубицы, это значит, что мы сможем использовать их для защиты от дронов... Германия и Нидерланды смогут сообща поставить эти гаубицы, потому что одна страна не может поставить всё, потому что у нас самих есть недостача. Но ФРГ предоставит семь (гаубиц), и мы сейчас начнём обучение, которое необходимо для этого", уточнила министр.

Эксперт Брутер назвал Бербок "не очень умным политиком" после слов об условиях отмены санкций
Эксперт Брутер назвал Бербок "не очень умным политиком" после слов об условиях отмены санкций

Также глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время поездки в Киев заверила, что Германия собирается полностью отказаться от энергоносителей из России в будущем — "до нуля и навсегда".

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Getty Images / Sean Gallup — Pool

Татьяна Миссуми
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