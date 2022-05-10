Бербок раскрыла планы Германии поставить Украине танки и гаубицы
Она добавила, что помогать в этом Берлину будут Нидерланды, "потому что одна страна не может поставить всё".
Германия намерена предоставить Украине современные танки и гаубицы, а также обучить пользоваться ими солдат ВСУ. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев. При этом она подчеркнула, что инструктаж начнётся заранее, чтобы выиграть время.
"Следующим шагом станут высоко современные танки, гаубицы, это значит, что мы сможем использовать их для защиты от дронов... Германия и Нидерланды смогут сообща поставить эти гаубицы, потому что одна страна не может поставить всё, потому что у нас самих есть недостача. Но ФРГ предоставит семь (гаубиц), и мы сейчас начнём обучение, которое необходимо для этого", — уточнила министр.
Также глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время поездки в Киев заверила, что Германия собирается полностью отказаться от энергоносителей из России в будущем — "до нуля и навсегда".
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