Нацразведка США не видит перспектив для успешных переговоров России и Украины

По оценке ведомства, в течение нескольких месяцев вполне возможно "движение в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации".

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс считает, что успешные переговоры по ситуации на Украине в краткосрочной перспективе маловероятны.

"Учитывая то, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путём переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — сказала она в ходе выступления на слушаниях в Комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США.

Хейнс также предположила, что в течение нескольких месяцев вполне возможно "движение в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации".