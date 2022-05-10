Нацразведка США не видит перспектив для успешных переговоров России и Украины
По оценке ведомства, в течение нескольких месяцев вполне возможно "движение в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации".
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс считает, что успешные переговоры по ситуации на Украине в краткосрочной перспективе маловероятны.
"Учитывая то, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путём переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — сказала она в ходе выступления на слушаниях в Комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США.
Хейнс также предположила, что в течение нескольких месяцев вполне возможно "движение в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации".
А ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что США сделают всё для укрепления Киева в переговорах и на поле боя. Псаки отметила, что Вашингтон готов поддерживать все усилия, предпринимаемые украинской стороной.
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