Пленный командир 36-й бригады ВСУ рассказал о гибели 102 украинских морпехов в Мариуполе
Владимир Баранюк. Фото © Wikipedia / armyinform.com.ua
По его словам, тяжелее всего бригаде пришлось в начале апреля, тогда моральный дух среди военнослужащих начал пропадать.
Перед тем как сдаться Российской армии, украинские морпехи потеряли в Мариуполе 102 человека, ещё 400 были ранены. Об этом в беседе с RT рассказал командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковник Владимир Баранюк.
По его словам, тяжелее всего военнослужащим пришлось в конце марта – начале апреля. Тогда после потери значительного числа товарищей у бойцов начал слабеть моральный дух. Когда корреспондент телеканала спросил полковника, что он чувствовал, когда его бригаде приказали сражаться до последнего, а националистам с "Азовстали" — беречь себя, Баранюк не нашёл, что ответить.
"Так вышло. Пускай это на их совести и на совести их командиров будет", — сказал командир.
К слову, самого Баранюка также причисляли к погибшим во время апрельских боёв. Предполагалось, что комбриг погиб при попытке прорыва из блокированного завода имени Ильича в Мариуполе. А после пленения полковник ВСУ рассказал, что морпехи несли потери из-за "Азова". Он также отметил, что не может отвечать за действия националистических батальонов, так как украинская армия продолжала взаимодействовать с ними до определённого момента.