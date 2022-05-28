ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Град" на Украине
Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о поражении ракетными войсками и артиллерией 57 пунктов управления и двух батарей реактивных систем залпового огня "Град" в ходе "Операции Z".
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и миномётных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня "Град", — сообщил Игорь Конашенков.
Ранее Минобороны показало работу комплекса радиолокационных станций "Небо-Т" на Украине. Операторы в круглосуточном режиме следят за безопасностью воздушного пространства и передают данные зенитно-ракетным войскам.
ТАСС / Владимир Гердо