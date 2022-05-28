ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Град" на Украине

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о поражении ракетными войсками и артиллерией 57 пунктов управления и двух батарей реактивных систем залпового огня "Град" в ходе "Операции Z".

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и миномётных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня "Град", — сообщил Игорь Конашенков.