ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 09:01

ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Град" на Украине

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о поражении ракетными войсками и артиллерией 57 пунктов управления и двух батарей реактивных систем залпового огня "Град" в ходе "Операции Z".

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и миномётных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня "Град", — сообщил Игорь Конашенков.

Минобороны показало бой российских десантников с подразделениями ВСУ
Минобороны показало бой российских десантников с подразделениями ВСУ

Ранее Минобороны показало работу комплекса радиолокационных станций "Небо-Т" на Украине. Операторы в круглосуточном режиме следят за безопасностью воздушного пространства и передают данные зенитно-ракетным войскам.

BannerImage

ТАСС / Владимир Гердо

Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar