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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 08:53
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Войска России и ДНР полностью освободили Красный Лиман

Также за ночь были уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка ДНР.

ВС России и Народная милиция Донецкой Народной Республики в ходе "Операции Z" полностью освободили от украинских националистов город Красный Лиман. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате совместных действий подразделений Народной милиции ДНР и российских вооружённых сил полностью освобождён от украинских националистов город Красный Лиман", — сказал генерал-майор.

Кроме того, за сутки поражены пять командно-наблюдательных пунктов ВСУ, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка ДНР.

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Ранее Минобороны показало работу комплекса радиолокационных станций "Небо-Т" на Украине. Операторы в круглосуточном режиме следят за безопасностью воздушного пространства и передают данные зенитно-ракетным войскам.

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ТАСС / Александр Гармаев

Андрей Бражников
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