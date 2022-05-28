Войска России и ДНР полностью освободили Красный Лиман

Также за ночь были уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка ДНР.

ВС России и Народная милиция Донецкой Народной Республики в ходе "Операции Z" полностью освободили от украинских националистов город Красный Лиман. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате совместных действий подразделений Народной милиции ДНР и российских вооружённых сил полностью освобождён от украинских националистов город Красный Лиман", — сказал генерал-майор.

Кроме того, за сутки поражены пять командно-наблюдательных пунктов ВСУ, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка ДНР.