По словам местной администрации, подобные акты не прекратятся до тех пор, пока на территории Незалежной существуют террористические образования.

Мощный взрыв произошёл сегодня утром в центре города Мелитополя. Об этом сообщил член Главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

"Сегодня около 07:40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы чёрного дыма", — написал Рогов в телеграм-канале.

По его словам, подобные акты не прекратятся до тех пор, пока на территории Незалежной существуют террористические образования. Именно по этой причине демилитаризация и денацификация "должны быть проведены до конца на всём постукраинском пространстве", заключил Рогов.