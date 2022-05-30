ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 мая 2022, 06:00
11622

Мощный взрыв прогремел в центре Мелитополя

В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Фото © Telegram / Владимир Рогов

В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Фото © Telegram / Владимир Рогов

По словам местной администрации, подобные акты не прекратятся до тех пор, пока на территории Незалежной существуют террористические образования.

Мощный взрыв произошёл сегодня утром в центре города Мелитополя. Об этом сообщил член Главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

"Сегодня около 07:40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы чёрного дыма", — написал Рогов в телеграм-канале.

По его словам, подобные акты не прекратятся до тех пор, пока на территории Незалежной существуют террористические образования. Именно по этой причине демилитаризация и денацификация "должны быть проведены до конца на всём постукраинском пространстве", заключил Рогов.

Новые власти Запорожской области предложили передать России военные базы
Новые власти Запорожской области предложили передать России военные базы

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону в Херсонской области. Атаки украинских сил завершились поражением. Около 70 убитых бойцов остались лежать на поле боя, сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar