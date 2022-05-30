Мощный взрыв прогремел в центре Мелитополя
В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Фото © Telegram / Владимир Рогов
По словам местной администрации, подобные акты не прекратятся до тех пор, пока на территории Незалежной существуют террористические образования.
Мощный взрыв произошёл сегодня утром в центре города Мелитополя. Об этом сообщил член Главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
"Сегодня около 07:40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы чёрного дыма", — написал Рогов в телеграм-канале.
По его словам, подобные акты не прекратятся до тех пор, пока на территории Незалежной существуют террористические образования. Именно по этой причине демилитаризация и денацификация "должны быть проведены до конца на всём постукраинском пространстве", заключил Рогов.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону в Херсонской области. Атаки украинских сил завершились поражением. Около 70 убитых бойцов остались лежать на поле боя, сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.