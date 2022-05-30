Медведев предложил подумать о льготном въезде для выступающих против Шольца немцев
Он также не против скорейшего отъезда в Германию противников специальной военной операции по защите Донбасса.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о льготном въезде в страну для тех жителей Германии, которые выступают против правительства канцлера Олафа Шольца. По его мнению, такое решение можно обсуждать в рамках ответных действий на решение Берлина упростить выдачу виз для российских критиков спецоперации на Украине.
Медведев высказался за то, чтобы те, кто выступает против России и желает ей поражения, ехали "к немцам как можно скорее и желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о вооружённых силах".
"Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии — и не только — против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и Ко) и подобных европейских деятелей", — написал он в "Телеграме".
А ранее стало известно, что Дания временно приостанавливает приём заявлений на выдачу виз и видов на жительство на территории России.
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