Зарубежные СМИ, по словам аналитика, пытаются очернить Россию и без доказательств обвинить в убийствах мирных жителей.

Россия не обстреливает города Украины из огнемётных термобарических ракетных комплексов ТОС-1А, именуемых "Солнцепёк", которые ранее ВС РФ использовали против террористов в Сирии. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал Герой России, председатель Межрегиональной общественной организации "Совет Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Геннадий Фоменко.

Он назвал выдумками для отвлечения внимания от неудач украинской армии утверждение в обратном, которое появилось в американском издании Military Watch Magazine. Эксперт заверил, что подобное вооружение используется для уничтожения складов, хранилищ, боевой техники противника и в редких случаях — по вражеским позициям, если они за пределами населённых пунктов.

"А у них [иностранных СМИ] задача такая — опорочить Российскую армию. Они же ни слова не написали про Украину, которая запускает все виды ракет, такие как "Точка-У", предназначенные для разрушения крупных объектов, а они их запускают на города, и гибнут мирные люди", — добавил Фоменко.