Пленный боец ВСУ рассказал маме, что на Украине врут о жестокости Армии РФ
Пленный боец ВСУ рассказал маме, что украинское ТВ врёт о жестокости российских военных
Российские военные гораздо лучше, чем о них говорят по украинскому телевидению. Об этом пленный боец ВСУ Владислав Богданчук рассказал маме по телефону и добавил, чтобы она за него не переживала.
Украинский пленный рассказал маме по телефону, что войска РФ лучше, чем о них говорят по телевизору. Видео © Минобороны РФ
Богданчук рассказал маме, что попал в плен к российским военным. По его словам, войска взяли его, когда узнали, что украинского бойца на самом деле заставили идти в противостояние с РФ. Там ему дали чистую одежду, обувь и покормили.
В ближайшее время Богданчука переведут туда, где сидят другие украинские военнопленные, но там связи не будет. Российские солдаты предупредили его, что всё будет хорошо и переживать не о чем. А вместе с тем Богданчук попытался успокоить мать. Он сказал, что военные РФ относятся к пленным гораздо лучше, чем говорят по украинскому телевидению. По его словам, киевские власти отправили своих соотечественников "на убой как мясо".
Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали, как необученных солдат бросали на передовую. Как и многих других, военных запугивали и говорили о якобы плохом отношении в плену. Это не помешало им сложить оружие, и теперь они призывают к этому своих товарищей.
Минобороны РФ