Пленный боец ВСУ рассказал маме, что на Украине врут о жестокости Армии РФ

Российские военные гораздо лучше, чем о них говорят по украинскому телевидению. Об этом пленный боец ВСУ Владислав Богданчук рассказал маме по телефону и добавил, чтобы она за него не переживала.

Украинский пленный рассказал маме по телефону, что войска РФ лучше, чем о них говорят по телевизору. Видео © Минобороны РФ

Богданчук рассказал маме, что попал в плен к российским военным. По его словам, войска взяли его, когда узнали, что украинского бойца на самом деле заставили идти в противостояние с РФ. Там ему дали чистую одежду, обувь и покормили.

В ближайшее время Богданчука переведут туда, где сидят другие украинские военнопленные, но там связи не будет. Российские солдаты предупредили его, что всё будет хорошо и переживать не о чем. А вместе с тем Богданчук попытался успокоить мать. Он сказал, что военные РФ относятся к пленным гораздо лучше, чем говорят по украинскому телевидению. По его словам, киевские власти отправили своих соотечественников "на убой как мясо".