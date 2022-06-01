Российская ПВО сбила украинский Су-25 в ДНР и вертолёт Ми-8 под Харьковом

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25, а также вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ — генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолёт Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики и один вертолёт Ми-8 в районе Харькова", — заявил он в ходе брифинга.

Также было сбито семь украинских беспилотников в районе населённых пунктов Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Варваровка в ДНР, Малые Проходы и Новая Гнилица в Харьковской области и Пятихатка в Херсонской области. А в районах Малой Камышевахи и Каменки Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".