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Опубликовано 1 июня 2022, 08:48

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в ДНР и вертолёт Ми-8 под Харьковом

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25, а также вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ — генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолёт Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики и один вертолёт Ми-8 в районе Харькова", — заявил он в ходе брифинга.

Также было сбито семь украинских беспилотников в районе населённых пунктов Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Варваровка в ДНР, Малые Проходы и Новая Гнилица в Харьковской области и Пятихатка в Херсонской области. А в районах Малой Камышевахи и Каменки Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".

Минобороны показало удар "Ураганов" по бронетехнике ВСУ
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Ранее Минобороны показало видео ночной боевой работы РСЗО "Град" по позициям ВСУ. В ходе удара артиллеристами Западного военного округа был уничтожен опорный пункт ВСУ и позиция артиллерийских орудий противника.

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Артур Лапсаков
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