Минобороны показало удар "Ураганов" по бронетехнике ВСУ

В составе российской группировки в ходе военной "Операции Z" на Украине применяются реактивные системы залпового огня "Ураган". Видео их работы опубликовало Министерство обороны РФ.

Работа расчётов реактивных систем залпового огня "Ураган" на Украине. Видео © Минобороны РФ

В военном ведомстве показали, как расчёты получают координаты разведанных укреплённых позиций ВСУ от операторов БПЛА "Орлан-10". Тут же батарея выдвигается на огневую позицию и наносит удар по замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника.

"В результате нанесённого удара были уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения подразделений ВСУ", — отмечают в Минобороны РФ.