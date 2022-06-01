Минобороны показало удар "Ураганов" по бронетехнике ВСУ
Российские РСЗО "Ураган" уничтожили замаскированную технику ВСУ
В составе российской группировки в ходе военной "Операции Z" на Украине применяются реактивные системы залпового огня "Ураган". Видео их работы опубликовало Министерство обороны РФ.
Работа расчётов реактивных систем залпового огня "Ураган" на Украине. Видео © Минобороны РФ
В военном ведомстве показали, как расчёты получают координаты разведанных укреплённых позиций ВСУ от операторов БПЛА "Орлан-10". Тут же батарея выдвигается на огневую позицию и наносит удар по замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника.
"В результате нанесённого удара были уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения подразделений ВСУ", — отмечают в Минобороны РФ.
Как сообщал Лайф, ранее Минобороны показало кадры разминирования "Азовстали" сапёрными подразделениями ВС РФ. Они обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение. В работе на особо опасных участках задействованы специализированные бронированные машины.
Минобороны РФ