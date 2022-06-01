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Опубликовано 1 июня 2022, 03:57
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Минобороны показало удар "Ураганов" по бронетехнике ВСУ

Российские РСЗО "Ураган" уничтожили замаскированную технику ВСУ

В составе российской группировки в ходе военной "Операции Z" на Украине применяются реактивные системы залпового огня "Ураган". Видео их работы опубликовало Министерство обороны РФ.

Работа расчётов реактивных систем залпового огня "Ураган" на Украине. Видео © Минобороны РФ

В военном ведомстве показали, как расчёты получают координаты разведанных укреплённых позиций ВСУ от операторов БПЛА "Орлан-10". Тут же батарея выдвигается на огневую позицию и наносит удар по замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника.

"В результате нанесённого удара были уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения подразделений ВСУ", отмечают в Минобороны РФ.

Лайф публикует видео работы артиллерии по "Азовстали" после закрытия гумкоридора
Лайф публикует видео работы артиллерии по "Азовстали" после закрытия гумкоридора

Как сообщал Лайф, ранее Минобороны показало кадры разминирования "Азовстали" сапёрными подразделениями ВС РФ. Они обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение. В работе на особо опасных участках задействованы специализированные бронированные машины.

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Минобороны РФ

Артем Порвин
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