Капитан рассказал о тайнах ВСУ, которые может скрывать затопленный "Донбасс"

Поднятие корабля управления ВМС Украины "Донбасс", который был затоплен в апреле боевиками "Азова", может открыть некоторые тайны. В этом уверен военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, если будут найдены расшифровки, их содержание может не понравиться Украине и Западу.

"Это представляет большой интерес. Например, шифровальные таблицы, которые связаны с передачей данных. Все переговоры пишутся, их можно расшифровать. Если это был корабль управления ВМС Украины — там всё было не просто так", — отметил Дандыкин в беседе с "Московским комсомольцем".

Он отметил, что специалисты Черноморского флота России сейчас и так многое находят — и это "то, что не удовлетворяет Запад и Украину". По словам Дандыкина, водолазы работают над выявлением пробоин у судна для их последующего устранения, насосы откачивают воду. Дандыкин уверен, что поднятие "Донбасса" не составит труда, тем более что всё необходимое оборудование имеется.

Моряк пояснил, что "Донбасс" — это заслуженная "пээмка". Судно много работало и участвовало в боевых походах, совершало переходы из Чёрного моря в Средиземное и Балтийское. Базировалось в портах Севастополя и Калининграда, а также в Тартусе — в Сирии, в Мензель-Бургиба — в Тунисе, в Александрии — в Египте, в Гдыне — в Польше.

"У меня друг на ней служил, ходил в своё время на "ПМ-9" в Сирию. Я на этом корабле в Севастополь приходил", — сказал капитан 1-го ранга.