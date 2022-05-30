Специалисты ЧФ изучают возможность подъёма затонувшего корабля ВМС Украины "Донбасс"
Удар по судну "Донбасс" в порту Мариуполя. Фото © Telegram / Народная милиция ДНР
В настоящее время запущены водоотливные средства, а пробоины, которые были обнаружены, уже заделаны.
Специалисты Черноморского флота изучают возможность подъёма корабля Военно-морских сил Украины "Донбасс", который был затоплен в ходе боевых действий в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"Экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъёма судна, запущены водоотливные средства. Пробоины, которые были обнаружены, уже заделаны", — рассказал представитель округа.
Там также подчеркнули, что при затоплении судна украинские формирования планировали нанести ущерб портовой инфраструктуре Мариуполя. Сейчас специалисты устанавливают причины затопления, затем будет принято дальнейшее решение о возможности и способах подъёма корабля на поверхность.
Напомним, корабль "Донбасс" был сожжён украинскими военными в порту Мариуполя в апреле. В НМ ДНР не исключили, что сделано это было для дискредитации российских военнослужащих. Перед этим они подожгли турецкое судно "Азбург", действующее под доминиканским флагом.