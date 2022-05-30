Специалисты ЧФ изучают возможность подъёма затонувшего корабля ВМС Украины "Донбасс"

В настоящее время запущены водоотливные средства, а пробоины, которые были обнаружены, уже заделаны.

Специалисты Черноморского флота изучают возможность подъёма корабля Военно-морских сил Украины "Донбасс", который был затоплен в ходе боевых действий в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъёма судна, запущены водоотливные средства. Пробоины, которые были обнаружены, уже заделаны", — рассказал представитель округа.

Там также подчеркнули, что при затоплении судна украинские формирования планировали нанести ущерб портовой инфраструктуре Мариуполя. Сейчас специалисты устанавливают причины затопления, затем будет принято дальнейшее решение о возможности и способах подъёма корабля на поверхность.