Федерация волейбола утвердила дисквалификацию тренера Воронкова за расистские высказывания

Во время финала чемпионата России наставник «Локомотива» Андрей Воронков назвал игрока соперников обезьяной.

Исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировал на два года главного тренера калининградского "Локомотива" Андрея Воронкова за оскорбление кубинской спортсменки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" Айламы Сесе Монтальво на расовой почве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального секретаря ВФВ Александра Яременко.

В середине мая "Локомотив" в решающем матче чемпионата России по волейболу среди женских команд победил на тай-брейке "Уралочку" и второй год подряд завоевал золотые медали. В ходе одного из тайм-аутов Воронков позволил себе некорректные выражения в адрес Монтальво. Дисциплинарная комиссия ВФВ рекомендовала дисквалифицировать бывшего тренера сборной России на два года.

"Исполком подтвердил решение дисциплинарной комиссии ВФВ. Воронкову выписано отстранение на два года от любых турниров под эгидой ВФВ. Решение принято единогласно. В голосовании не принимал участие Николай Карполь, потому что в какой-то степени является заинтересованным лицом", — сказал Яременко.