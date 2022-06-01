Турчак заявил, что ЛНР, ДНР и Херсонская область войдут в состав России

Херсонская область Украины, а также территории Луганской и Донецкой народных республик, в том числе и их освобождённые части, войдут в состав России. Такое мнение высказал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких", — заявил Турчак в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что должен быть организован референдум, как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности.

"Всему своё время. Уверен, что жители Запорожья также своё мнение выскажут в поддержку такого решения", — считает Андрей Турчак.