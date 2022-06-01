Украинские морпехи отказались выполнять приказы командования из-за больших потерь
Бойцы отдельного 18-го батальона морской пехоты в составе 35-й бригады ВСУ записали видеообращение к командованию с отказом выполнять приказы, которые приводят к потерям среди личного состава. Кадры опубликовал в телеграм-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
Военные морской пехоты ВСУ отказались выполнять приказы руководства. Видео © Telegram / Илья Кива — ZOV КРОВИ
Солдаты просят общество повлиять на высшее руководство батальона и бригады "за их преступные приказы", убедить командование вывести с фронта остатки батальона. По словам военных, перед ними ставят задачи атаковать противника под артиллерийским огнём.
"Мы несём большие потери убитыми и ранеными. За последние четыре дня, по данным наших медиков, 80 человек, а по нашим данным, убитых и раненых намного больше, также есть без вести пропавшие и пленные", — рассказали морпехи.
Бойцы также отметили, что за четыре дня наступления они не смогли захватить ни одного населённого пункта. При этом военные ВСУ не отказываются защищать свою страну, но требуют другое руководство, которое "ценит жизнь патриотов Украины".
Ранее военные 3-го батальона 115-й бригады ВСУ тоже отказались выполнять боевые приказы, исходящие в том числе от президента Украины Владимира Зеленского, по удерживанию позиции в Северодонецке. Они недовольны отсутствием тяжёлой техники, которая могла бы их прикрывать. Позднее их отправили в СИЗО.
Telegram / Илья Кива — ZOV КРОВИ