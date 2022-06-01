Украинские морпехи отказались выполнять приказы командования из-за больших потерь

Бойцы отдельного 18-го батальона морской пехоты в составе 35-й бригады ВСУ записали видеообращение к командованию с отказом выполнять приказы, которые приводят к потерям среди личного состава. Кадры опубликовал в телеграм-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Военные морской пехоты ВСУ отказались выполнять приказы руководства. Видео © Telegram / Илья Кива — ZOV КРОВИ

Солдаты просят общество повлиять на высшее руководство батальона и бригады "за их преступные приказы", убедить командование вывести с фронта остатки батальона. По словам военных, перед ними ставят задачи атаковать противника под артиллерийским огнём.

"Мы несём большие потери убитыми и ранеными. За последние четыре дня, по данным наших медиков, 80 человек, а по нашим данным, убитых и раненых намного больше, также есть без вести пропавшие и пленные", — рассказали морпехи.