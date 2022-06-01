В Кремле не верят обещаниям Зеленского не применять американские РСЗО для ударов по России
Песков заявил, что словам Зеленского об использовании американских РСЗО доверять нельзя
Дмитрий Песков, Владимир Зеленский. Фото © shutterstock, © ТАСС / picture alliance / SVEN SIMON
В Кремле не доверяют словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать российские территории в случае получения от США реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь", — пояснил свою позицию представитель Кремля.
Песков добавил, что российские военные принимают все меры, чтобы минимизировать риски в случае получения Украиной такого вооружения.
"Наши компетентные ведомства и Министерство обороны, пограничники видят все риски, они их системно оценивают и принимают соответствующие меры", — сказал он.
Ранее Лайф уже рассказывал, что США отправят Украине ракетные системы HIMARS. В Белом доме отметили, что Киев заверил Вашингтон в том, что не будет использовать эти РСЗО против целей, находящихся на территории России. Президент Незалежной Владимир Зеленский подтвердил, что системы не будут применяться для обстрела РФ.