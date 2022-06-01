Зеленский заверил, что Украина не ударит по России из американских РСЗО

Украина не будет применять американские системы залпового огня HIMARS для обстрелов территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном во вторник интервью телеканалу Newsmax.

"Я знаю, что люди в Соединённых Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их (РСЗО. — Прим. Лайфа) использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на её территории", — сказал он.