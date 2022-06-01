Зеленский раскрыл потери украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый день в ходе российской спецоперации гибнет 60–100 украинских военных. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

"Ситуация на востоке очень тяжёлая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою", — сказал Зеленский, имея в виду положение дел в Донбассе.

По его мнению, Украина — это мировой периметр защиты. Зеленский призвал понять, "кто на тёмной стороне". Лидер страны считает, что это Россия.