Зеленский раскрыл потери украинской армии
Зеленский: Украина ежедневно теряет 60–100 военных убитыми
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый день в ходе российской спецоперации гибнет 60–100 украинских военных. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.
"Ситуация на востоке очень тяжёлая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою", — сказал Зеленский, имея в виду положение дел в Донбассе.
По его мнению, Украина — это мировой периметр защиты. Зеленский призвал понять, "кто на тёмной стороне". Лидер страны считает, что это Россия.
Лайф напоминает, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал европейские власти посадить Зеленского за стол переговоров с Россией. Чтобы спасти Украину, лидеру Незалежной нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, и покончить с нацизмом в своей стране, считает он.
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