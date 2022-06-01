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Опубликовано 1 июня 2022, 10:52

Песков указал на то, что США целенаправленно подливают масло в огонь на Украине

Песков: США старательно подливают масло в огонь поставками РСЗО Украине

Соединённые Штаты Америки, поставляя оружие Украине, подливают масло в огонь в происходящее в этой стране, тем самым Вашингтон подтверждает намерения воевать до последнего украинца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь ничего нового нет. Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются той линии, чтобы воевать с Россией до последнего украинца", — сказал он, комментируя планы США по поставке Киеву реактивных систем залпового огня.

В Кремле не верят обещаниям Зеленского не применять американские РСЗО для ударов по России
В Кремле не верят обещаниям Зеленского не применять американские РСЗО для ударов по России

Ранее Лайф уже рассказывал, что США отправят Украине ракетные системы HIMARS. В Белом доме отметили, что Киев заверил Вашингтон в том, что не будет использовать эти РСЗО против целей, находящихся на территории России. Президент Незалежной Владимир Зеленский подтвердил, что системы не будут применяться для обстрела РФ.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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