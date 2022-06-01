Песков указал на то, что США целенаправленно подливают масло в огонь на Украине
Песков: США старательно подливают масло в огонь поставками РСЗО Украине
Соединённые Штаты Америки, поставляя оружие Украине, подливают масло в огонь в происходящее в этой стране, тем самым Вашингтон подтверждает намерения воевать до последнего украинца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь ничего нового нет. Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются той линии, чтобы воевать с Россией до последнего украинца", — сказал он, комментируя планы США по поставке Киеву реактивных систем залпового огня.
Ранее Лайф уже рассказывал, что США отправят Украине ракетные системы HIMARS. В Белом доме отметили, что Киев заверил Вашингтон в том, что не будет использовать эти РСЗО против целей, находящихся на территории России. Президент Незалежной Владимир Зеленский подтвердил, что системы не будут применяться для обстрела РФ.