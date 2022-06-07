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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 09:52

Стало известно о больших потерях Украиной иностранной артиллерии

The Economist: Киев потерял много иностранной артиллерии из-за плохого обслуживания

Поставленная на Украину зарубежная артиллерия часто выходит из строя из-за плохого обслуживания. Об этом сообщил редактор издания The Economist Шашанк Джоши.

"Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть её приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта", — написал он в "Твиттере".

При этом журналист признал, что Незалежная осваивает западное оборудование с рядом проблем, но значительно быстрее, чем некоторые ожидали.

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А ранее Лайф рассказывал о жалобах советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича на отсутствие обещанных Германией касок. По его словам, немецкому народу следует разобраться со своими политиками.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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