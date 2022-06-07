Стало известно о больших потерях Украиной иностранной артиллерии
The Economist: Киев потерял много иностранной артиллерии из-за плохого обслуживания
Поставленная на Украину зарубежная артиллерия часто выходит из строя из-за плохого обслуживания. Об этом сообщил редактор издания The Economist Шашанк Джоши.
"Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть её приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта", — написал он в "Твиттере".
При этом журналист признал, что Незалежная осваивает западное оборудование с рядом проблем, но значительно быстрее, чем некоторые ожидали.
А ранее Лайф рассказывал о жалобах советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича на отсутствие обещанных Германией касок. По его словам, немецкому народу следует разобраться со своими политиками.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine