Стало известно о больших потерях Украиной иностранной артиллерии

Поставленная на Украину зарубежная артиллерия часто выходит из строя из-за плохого обслуживания. Об этом сообщил редактор издания The Economist Шашанк Джоши.

"Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть её приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта", — написал он в "Твиттере".

При этом журналист признал, что Незалежная осваивает западное оборудование с рядом проблем, но значительно быстрее, чем некоторые ожидали.