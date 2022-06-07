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Опубликовано 7 июня 2022, 09:45

МО РФ: Артиллерия РФ на Украине уничтожила гаубицы США и самоходную установку из Норвегии

Российская артиллерия в ходе специальной военной операции уничтожила на Украине 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109А3, переданную Норвегией, и две гаубицы М777 производства США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-миллиметровая самоходная установка М109А3, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и миномётов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Пион", — сказал он.

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Конашенков добавил, что в результате ударов также ликвидированы более четырёхсот националистов, десять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", десять специальных автомобилей и три пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска.

Ранее Минобороны показало удары высокоточными снарядами "Краснополь". Высокоточные артиллерийские боеприпасы имеют калибр 152 миллиметра. С беспилотников сняли на видео, как они попадают прямо в места сосредоточения техники противника в лесопосадке.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Варвара Романова
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