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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 09:32
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МО РФ показало, как выглядит Святогорская лавра после провокации ВСУ

Минобороны РФ показало, как выглядит Святогорская лавра в Донбассе после провокации Вооружённых сил Украины. На видео попал сам культурный, исторический, архитектурный памятник, а также взорванный националистами мост через реку Северский Донец.

Вид на Святогорскую лавру. Видео © Минобороны РФ

Ранее официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что украинские военные рассчитывали прикрыться православными святынями Лавры в качестве щита. Однако, встретив сопротивление среди местных жителей, а также потеряв позиции в Святогорске, ВСУ решились на провокацию: они подожгли из крупнокалиберного пулемёта новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых земли Русской.

"Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение", — добавил Конашенков.

Также 6 июня украинские националисты взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы избежать отступления ВСУ.

Появилось видео с подожжённым бойцами ВСУ скитом Святогорской лавры
Появилось видео с подожжённым бойцами ВСУ скитом Святогорской лавры

Напомним, 6 июня в Минобороны РФ заявили, что российские военные завершают освобождение Святогорска в ДНР и окружающей территории. При этом, по словам Игоря Конашенкова, ВС РФ не допускают обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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