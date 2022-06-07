МО РФ показало, как выглядит Святогорская лавра после провокации ВСУ

Минобороны РФ показало, как выглядит Святогорская лавра в Донбассе после провокации Вооружённых сил Украины. На видео попал сам культурный, исторический, архитектурный памятник, а также взорванный националистами мост через реку Северский Донец.

Вид на Святогорскую лавру. Видео © Минобороны РФ

Ранее официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что украинские военные рассчитывали прикрыться православными святынями Лавры в качестве щита. Однако, встретив сопротивление среди местных жителей, а также потеряв позиции в Святогорске, ВСУ решились на провокацию: они подожгли из крупнокалиберного пулемёта новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых земли Русской.

"Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение", — добавил Конашенков.

Также 6 июня украинские националисты взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы избежать отступления ВСУ.