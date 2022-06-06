МО РФ: Украинские националисты подорвали мост через реку Северский Донец
Украинские националисты подорвали мост через реку Северский Донец, чтобы избежать отступления ВСУ из города Святогорска, освобождение которого завершают Российские вооружённые силы. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец", — отметил он.
По словам Конашенкова, отрезанные от основных сил украинские военные бросили свою технику вместе с оружием и бежали, до 80 военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним ВС РФ целенаправленно не открывали, поскольку сочли их поступок единственно правильным.
"Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни", — добавил представитель МО РФ.
Конашенков снова призвал украинских военных и членов подразделений территориальной обороны Незалежной "прекратить бездумное сопротивление", чтобы сохранить жизнь.
Напомним, ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль ещё два населённых пункта — Зелёный Гай и Петровское, идут бои за Святогорск. Кроме того, посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник рассказал, что на сегодняшний день Вооружённые силы России и ЛНР практически полностью контролируют Северодонецк, уже идут бои на окраинах Лисичанска.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ