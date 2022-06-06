Посол ЛНР Мирошник: Северодонецк и Лисичанск — сейчас самые горячие точки
Посол ЛНР Мирошник сообщил о боях на окраинах Лисичанска
На сегодняшний день Вооружённые силы России и ЛНР практически полностью контролируют Северодонецк, уже идут бои на окраинах Лисичанска. Об этом рассказал посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.
"У нас сейчас самые горячие точки — это, конечно, Северодонецк и Лисичанск и населённые пункты вокруг этих двух городов", — приводит его слова RT.
Северодонецк практически полностью находится под контролем, но успокоить ситуацию там можно будет, когда произойдёт полная зачистка Лисичанска и Привольнянского плацдарма. Они находятся на доминирующей высоте, и там располагаются украинские батареи, которые постоянно ведут обстрелы мирных территорий и тех, где находятся силы РФ и ЛНР, добавил Мирошник.
Благодаря фактической ликвидации украинских баз в Приволье (шахта "Привольнянская") накал обстрелов на окраинах Лисичанска будет меньше, заметил посол.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения штаба 115-й бригады резерва Генерального штаба ВСУ в Лисичанске. По его словам, спецподразделение "Ахмат" вместе со вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР провели успешную атаку, которая вызвала у украинских бойцов "неподдельную панику".
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