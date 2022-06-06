Посол ЛНР Мирошник: Северодонецк и Лисичанск — сейчас самые горячие точки

На сегодняшний день Вооружённые силы России и ЛНР практически полностью контролируют Северодонецк, уже идут бои на окраинах Лисичанска. Об этом рассказал посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

"У нас сейчас самые горячие точки — это, конечно, Северодонецк и Лисичанск и населённые пункты вокруг этих двух городов", — приводит его слова RT.

Северодонецк практически полностью находится под контролем, но успокоить ситуацию там можно будет, когда произойдёт полная зачистка Лисичанска и Привольнянского плацдарма. Они находятся на доминирующей высоте, и там располагаются украинские батареи, которые постоянно ведут обстрелы мирных территорий и тех, где находятся силы РФ и ЛНР, добавил Мирошник.

Благодаря фактической ликвидации украинских баз в Приволье (шахта "Привольнянская") накал обстрелов на окраинах Лисичанска будет меньше, заметил посол.