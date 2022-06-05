Кадыров показал видео уничтожения штаба 115-й бригады ВСУ в Лисичанске

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале кадры уничтожения штаба 115-й бригады резерва Генерального штаба ВСУ в Лисичанске.

Уничтожение штаба 115-й бригады ВСУ в Лисичанске. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Кадры уничтожения штаба 115-й бригады резерва Генерального штаба МО ВСУ в Лисичанске. <...> Это вам не тиктоки записывать, нацики. Вон из ЛНР!" — подписал он публикацию.

Глава ЧР отметил, что спецподразделение "Ахмат" вместе со вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики провели успешную атаку, которая вызвала у украинских бойцов "неподдельную панику".