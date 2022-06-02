Почти все населённые пункты ЛНР находятся под контролем военных республики

Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, не считая двух городов — Северодонецка и Лисичанска. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день не до конца освобождёнными у нас остаются два населённых пункта — это Северодонецк и Лисичанск. <…> Специальная военная операция на территории ЛНР идёт по плану. В общем-то, все (населённые пункты на территории республики. — Прим. Лайфа) под контролем наших войск", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пасечник добавил, что на подконтрольных ЛНР территориях, включая города Кременная, Рубежное и Попасная, уже созданы 13 администраций.