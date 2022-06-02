Почти все населённые пункты ЛНР находятся под контролем военных республики
Пасечник: ЛНР освобождена полностью, не считая Северодонецка и Лисичанска
Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, не считая двух городов — Северодонецка и Лисичанска. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.
"На сегодняшний день не до конца освобождёнными у нас остаются два населённых пункта — это Северодонецк и Лисичанск. <…> Специальная военная операция на территории ЛНР идёт по плану. В общем-то, все (населённые пункты на территории республики. — Прим. Лайфа) под контролем наших войск", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Пасечник добавил, что на подконтрольных ЛНР территориях, включая города Кременная, Рубежное и Попасная, уже созданы 13 администраций.
Ранее Лайф сообщал, что немецкий генерал Роланд Катер спрогнозировал сроки установления контроля РФ в Донбассе. По его словам, российские войска следуют "очень ясной тактике", в которую входит "укрепление в сухопутном коридоре в Крым", включая "Мариуполь и другие порты".
ТАСС / Гавриил Григоров