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Опубликовано 2 июня 2022, 09:02
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ВС РФ ракетами поразили пункты управления нацбатальонов "Кракен" и "Азов"

Вооружённые силы России ракетами поразили пункты управления украинских формирований "Кракен" и "Азов". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований "Кракен" и "Азов" в районе Харькова", — сказал он в ходе брифинга.

Авиация РФ поразила 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районах населённых пунктов Долина и Славянск Донецкой Народной Республики.

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Ранее Лайф рассказывал, что российская авиация в ходе спецоперации задействовала на Украине неуязвимые для "Стингеров" Су-25СМ3. Эта модификация штурмовика применяется в основном на южном направлении и в Донбассе.

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Артур Лапсаков
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