ВС РФ ракетами поразили пункты управления нацбатальонов "Кракен" и "Азов"

Вооружённые силы России ракетами поразили пункты управления украинских формирований "Кракен" и "Азов". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований "Кракен" и "Азов" в районе Харькова", — сказал он в ходе брифинга.

Авиация РФ поразила 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районах населённых пунктов Долина и Славянск Донецкой Народной Республики.