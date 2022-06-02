МО РФ: Украинские военные жертвуют иностранными наёмниками в первую очередь
Украинские командиры в первую очередь жертвуют иностранными наёмниками, чтобы сберечь своих солдат. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, ссылаясь на слова пленных наёмников.
"Командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наёмники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев. Захваченные в плен наёмники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь", — отметил он.
Он добавил, что Киев замалчивает потери, поэтому родственники наёмников об их гибели просто не знают. По словам Конашенкова, многие иностранные боевики стараются скорее покинуть Незалежную, столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, но власти всячески этому препятствуют.
"Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом наёмники не являются комбатантами и лучшее, что их ожидает, — уголовная ответственность", — добавил представитель МО РФ.
А ранее глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин рассказал, что более чем 70 иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, стали фигурантами уголовных дел.
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