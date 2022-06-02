В Кремле обвинили Киев в заморозке переговоров

Киеву хорошо известны требования России, но украинские власти "морозят" переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".

"Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры", — сказал представитель Кремля.

По его словам, украинские власти отказываются проводить переговоры с российскими. Песков предположил, что Киев под нажимом своих западных кураторов предпочитает другой вариант.