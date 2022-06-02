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Регион
Опубликовано 2 июня 2022, 06:05

В Кремле обвинили Киев в заморозке переговоров

Песков: Украинские власти "морозят" переговоры с Москвой

Киеву хорошо известны требования России, но украинские власти "морозят" переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".

"Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры", — сказал представитель Кремля.

По его словам, украинские власти отказываются проводить переговоры с российскими. Песков предположил, что Киев под нажимом своих западных кураторов предпочитает другой вариант.

Песков ответил на вопрос о контактах Кремля с Белым домом
Песков ответил на вопрос о контактах Кремля с Белым домом

Ранее в Пентагоне заявили, что логичным завершением конфликта на Украине стали бы переговоры. По словам главы Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, Москва и Киев сами должны прийти к этому выводу.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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