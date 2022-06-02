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Опубликовано 2 июня 2022, 05:44

В Крыму заявили, что продовольственная блокада со стороны Украины осталась в прошлом

Советник главы Крыма Крючков заявил о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины прорвана и навсегда осталась в прошлом. Сейчас идёт восстановление торгово-экономических связей с Херсонской и Запорожской областями, сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков в беседе с РИА "Новости".

"Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом", — сказал он.

По словам Крючкова, сейчас Крым, Херсонская и Запорожская области занимаются активным восстановлением торгово-экономической связи, которая была утеряна по вине Киева. Он также отметил, что поставки на полуостров фруктов и овощей из этих областей позволили снизить цены в российском регионе в два–три раза.

"Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем "сомневающимся" на вопрос: что даст России Херсонщина? Освобождённые регионы юга Украины — это зерно, овощи, фрукты", — подчеркнул советник главы Крыма.

Он назвал Херсонскую область будущей житницей России и очень хорошим геополитическим инструментом. По словам Крючкова, сейчас продовольствие — это новая нефть уже в среднесрочной перспективе.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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