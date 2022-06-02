Граффити со встречающим российских солдат мальчиком Алёшей появились в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде появились граффити со встречающим солдат мальчиком Алёшей
Граффити с изображением мальчика Алёши из Белгородской области в Нижнем Новгороде. Обложка © VK / Новости Нижнего Новгорода
Граффити с изображением первоклассника Алёши из Белгородской области появились на Студенческой улице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном отделении всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".
"Появились новые граффити с изображением юного патриота — восьмилетнего Алёши из Белгородской области, который каждый день выбегает на улицу своего села, чтобы встретить автоколонны и поприветствовать российских солдат. Граффити сопровождаются надписью "Работайте, ребята!", — передаёт слова представителей организации РИА "Новости".
С предложением о создании арт-объекта с изображением мальчика выступили жители Нижегородской области. Региональное правительство, а также отделение движения "Волонтёры Победы" поддержали их инициативу.
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