Граффити со встречающим российских солдат мальчиком Алёшей появились в Нижнем Новгороде

Граффити с изображением первоклассника Алёши из Белгородской области появились на Студенческой улице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном отделении всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".

"Появились новые граффити с изображением юного патриота — восьмилетнего Алёши из Белгородской области, который каждый день выбегает на улицу своего села, чтобы встретить автоколонны и поприветствовать российских солдат. Граффити сопровождаются надписью "Работайте, ребята!", — передаёт слова представителей организации РИА "Новости".

С предложением о создании арт-объекта с изображением мальчика выступили жители Нижегородской области. Региональное правительство, а также отделение движения "Волонтёры Победы" поддержали их инициативу.