Турция не ждёт компромиссов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
В офисе Эрдогана заявили, что не ждут компромиссов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Турция не ждёт компромиссов по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а выдвигает конкретные условия их членства в альянсе. Об этом заявил глава Управления по связям с общественностью администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.
"Сила, влияние и потенциал Турции очевидны. Наше значение для НАТО тоже очевидно. Мы не ждём компромиссов. Мы выдвигаем принципиальные условия для членства", — отметил он в интервью финской газете Helsingin Sanomat.
Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция же выступает против этого шага: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать да членству Финляндии и Швеции в блоке. НАТО решило провести встречу делегаций Анкары, Хельсинки и Стокгольма для решения этой проблемы.
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