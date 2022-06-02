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Регион
Опубликовано 2 июня 2022, 11:05

Турция не ждёт компромиссов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

В офисе Эрдогана заявили, что не ждут компромиссов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не ждёт компромиссов по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а выдвигает конкретные условия их членства в альянсе. Об этом заявил глава Управления по связям с общественностью администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

"Сила, влияние и потенциал Турции очевидны. Наше значение для НАТО тоже очевидно. Мы не ждём компромиссов. Мы выдвигаем принципиальные условия для членства", — отметил он в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

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Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция же выступает против этого шага: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать да членству Финляндии и Швеции в блоке. НАТО решило провести встречу делегаций Анкары, Хельсинки и Стокгольма для решения этой проблемы.

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illustration by Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Александра Вишнякова
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