НАТО попытается уговорить Турцию одобрить вступление Финляндии и Швеции в альянс
НАТО проведёт встречу Турции с Финляндией и Швецией для решения разногласий между странами
НАТО проведёт встречу делегации Турции с представителями из Финляндии и Швеции для решения проблемы вступления Хельсинки и Стокгольма в альянс, которое не поддерживает Анкара. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Я намерен созвать встречу высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии в штаб-квартире в Брюсселе для решения этой проблемы. Каждая страна имеет право иметь свои озабоченности в сфере безопасности, и я уверен, что мы сможем решить этот вопрос за столом переговоров", — сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что Турция является важной страной НАТО, поэтому будут приложены "максимальные усилия, чтобы снять её озабоченности". Кроме того, Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс "будет стремиться продвинуться вперёд".
Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не станет менять позицию по Швеции и Финляндии в НАТО. По словам главы государства, вступление Хельсинки и Стокгольма в альянс влечёт риск для безопасности и будущего военно-политического блока.
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