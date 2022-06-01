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Регион
Опубликовано 1 июня 2022, 19:33

НАТО попытается уговорить Турцию одобрить вступление Финляндии и Швеции в альянс

НАТО проведёт встречу Турции с Финляндией и Швецией для решения разногласий между странами

НАТО проведёт встречу делегации Турции с представителями из Финляндии и Швеции для решения проблемы вступления Хельсинки и Стокгольма в альянс, которое не поддерживает Анкара. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Я намерен созвать встречу высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии в штаб-квартире в Брюсселе для решения этой проблемы. Каждая страна имеет право иметь свои озабоченности в сфере безопасности, и я уверен, что мы сможем решить этот вопрос за столом переговоров", — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Турция является важной страной НАТО, поэтому будут приложены "максимальные усилия, чтобы снять её озабоченности". Кроме того, Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс "будет стремиться продвинуться вперёд".

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Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не станет менять позицию по Швеции и Финляндии в НАТО. По словам главы государства, вступление Хельсинки и Стокгольма в альянс влечёт риск для безопасности и будущего военно-политического блока.

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Никита Осипов
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