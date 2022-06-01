Члены мотоклуба "Ночные волки" передали Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу икону святителя Петра Цетиньского, доставленную в Москву из одного из монастырей Сербской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба мотоклуба.

"Ночные волки" подарили патриарху Кириллу икону из черногорского монастыря. Видео © LIFE

"Ночные волки" своими многочисленными отделениями со всех регионов и стран <...> выражают поддержку РПЦ и Святейшему патриарху Кириллу в борьбе за единство Русского мира и в первую очередь нашей единокровной церкви. В день своего 33-летия мы хотим передать главному храму России икону святителя Петра Цетиньского Чудотворца, доставленную из монастыря Острог (Черногория) в Москву из Республики Сербской", — говорится в сообщении.

Торжественное вручение иконы, которое состоялось в храме Христа Спасителя, приурочено не только к 33-й годовщине клуба, но и к празднику Вознесения Господня, который в этом году православные отметят 2 июня.

Пётр Цетиньский является самым почитаемым святым в Черногории. С 1784 по 1830 год он был главой государства и одновременно митрополитом. Перед смертью он буквально предал проклятию каждого черногорца, который "не будет верен единоязычной, единокровной России".