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Регион
Опубликовано 2 июня 2022, 09:00
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Численность иностранных наёмников на Украине уже сократилась почти в два раза

Минобороны: С начала мая фактически иссяк приток иностранных наёмников на Украину

С начала мая фактически иссяк приток иностранных наёмников на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наёмников на Украине сократилась практически в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. При этом число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки", — сказал он.

Конашенков отметил, что сотни иностранных наёмников были ликвидированы российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах, где они проходили доподготовку. Однако большая часть зарубежных бойцов была уничтожена в зоне боевых действий, так как у них не было соответствующего опыта, а подготовка была на низком уровне.

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Ранее в Минобороны рассказали, что СБУ планирует провокацию против ВС РФ с обстрелом ракетами большой дальности. Этими действиями ВСУ рассчитывают спровоцировать Россию на ответный огонь, чтобы обвинить её в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении мирного населения Украины.

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Mihir Melwani / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Варвара Романова
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