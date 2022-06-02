Численность иностранных наёмников на Украине уже сократилась почти в два раза

С начала мая фактически иссяк приток иностранных наёмников на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наёмников на Украине сократилась практически в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. При этом число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки", — сказал он.

Конашенков отметил, что сотни иностранных наёмников были ликвидированы российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах, где они проходили доподготовку. Однако большая часть зарубежных бойцов была уничтожена в зоне боевых действий, так как у них не было соответствующего опыта, а подготовка была на низком уровне.