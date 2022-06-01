Украина намерена обстрелять ракетами территорию РФ, чтобы спровоцировать ответный удар

Украинские военные планируют нанести удар ракетами большой дальности по приграничной территории России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, в результате перехвата радиопереговоров стало известно, что в городе Шостка Сумской области Украиной планируется осуществить "очередную бесчеловечную провокацию".

"В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооружённых формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города", — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что этими действиями ВСУ рассчитывают спровоцировать Вооружённые силы Российской Федерации на ответный огонь, чтобы обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении мирного населения Украины.