Один человек пострадал при обстреле ВСУ Ясиновского коксохимического завода в Макеевке

В результате обстрела со стороны ВСУ Ясиновского коксохимического завода в Макеевке ранен один человек. Об этом заявил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

"ВСУ обстреляли Ясиновский коксохимический завод, ранение получил 1 человек", — сказано в сообщении.

В ведомстве призвали не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрела не покидать убежище.