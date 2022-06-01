ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июня 2022, 15:50

Один человек пострадал при обстреле ВСУ Ясиновского коксохимического завода в Макеевке

В результате обстрела со стороны ВСУ Ясиновского коксохимического завода в Макеевке ранен один человек. Об этом заявил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

"ВСУ обстреляли Ясиновский коксохимический завод, ранение получил 1 человек", — сказано в сообщении.

В ведомстве призвали не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрела не покидать убежище.

В ДНР рассказали, чем на благо республики могли бы заниматься пленные бойцы ВСУ
В ДНР рассказали, чем на благо республики могли бы заниматься пленные бойцы ВСУ

Ранее Лайф писал, что ВСУ ударили по Донецку из "Градов", и это уже 16-й обстрел за день. Согласно сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по направлению Новомихайловка – Донецк выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град".

BannerImage

ТАСС / AP Photo / Francisco Seco

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar