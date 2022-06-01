Один человек пострадал при обстреле ВСУ Ясиновского коксохимического завода в Макеевке
В результате обстрела со стороны ВСУ Ясиновского коксохимического завода в Макеевке ранен один человек. Об этом заявил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.
"ВСУ обстреляли Ясиновский коксохимический завод, ранение получил 1 человек", — сказано в сообщении.
В ведомстве призвали не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрела не покидать убежище.
Ранее Лайф писал, что ВСУ ударили по Донецку из "Градов", и это уже 16-й обстрел за день. Согласно сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по направлению Новомихайловка – Донецк выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град".
ТАСС / AP Photo / Francisco Seco