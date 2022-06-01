Лавров: Москва услышала "признаки разумных оценок" относительно поставок оружия Киеву
Россия услышала "признаки разумных оценок" из Соединённых Штатов по поводу поставок оружия Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.
"Признаки разумных оценок мы услышали из Вашингтона", — сказал он.
Министр подчеркнул, что в Соединённых Штатах хорошо знают позицию российской стороны насчёт поставок оружия Киеву, ведь об этом Кремль неоднократно сообщал американской администрации по каналам, которые существуют у РФ с западными странами.
Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заверил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракеты дальнего действия.