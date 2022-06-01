ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июня 2022, 14:28
3230

Пленный рассказал о готовящейся провокации нацбатов в промзоне Северодонецка

Кадыров заявил, что ВСУ загнали 300 мирных жителей в промзону Северодонецка

Украинские военные удерживают около 300 мирных жителей в промзоне города Северодонецка. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Пленный рассказал о готовящейся провокации нацбатов против граждан в промзоне Северодонецка. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов получил от [украинского] пленного информацию о том, что пару дней назад боевики нацбатальона "Айдар" загнали на территорию завода около 300 мирных жителей. Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита", — написал он.

Согласно показаниям пленного, на территорию завода завезли ящики с детонирующим веществом, а взрыв, который был накануне, мог произойти именно на предприятии. Кадыров подчеркнул, что "подлость и трусость националистов безграничны" и с начала "Операции Z" общественность "неоднократно становилась свидетелем их бесчеловечных преступлений".

Глава Чечни заключил, что "необходимо под самый корень вырезать бандеровскую и националистическую погань, чтобы навсегда пресечь подобные акты нечеловеческих издевательств над мирными жителями".

Кадыров сообщил, что зачистка Северодонецка завершена
Кадыров сообщил, что зачистка Северодонецка завершена

Ранее Лайф писал, что глава Чечни Кадыров показал видео допроса пленных украинских солдат в Донбассе. Как рассказали военнослужащие, они давно поняли, что сопротивление бесполезно, однако обратного пути у них не было. По словам пленных, при отступлении их расстреливали свои же из РСЗО "Град".

BannerImage

ТАСС / Афонина Елена

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Рамзан Кадыров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar