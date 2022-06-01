Пленный рассказал о готовящейся провокации нацбатов в промзоне Северодонецка

Украинские военные удерживают около 300 мирных жителей в промзоне города Северодонецка. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Пленный рассказал о готовящейся провокации нацбатов против граждан в промзоне Северодонецка. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов получил от [украинского] пленного информацию о том, что пару дней назад боевики нацбатальона "Айдар" загнали на территорию завода около 300 мирных жителей. Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита", — написал он.

Согласно показаниям пленного, на территорию завода завезли ящики с детонирующим веществом, а взрыв, который был накануне, мог произойти именно на предприятии. Кадыров подчеркнул, что "подлость и трусость националистов безграничны" и с начала "Операции Z" общественность "неоднократно становилась свидетелем их бесчеловечных преступлений".

Глава Чечни заключил, что "необходимо под самый корень вырезать бандеровскую и националистическую погань, чтобы навсегда пресечь подобные акты нечеловеческих издевательств над мирными жителями".