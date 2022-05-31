Глава Чечни Кадыров показал видео допроса пленных украинских солдат в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале разместил видео с допросом троих пленных украинских солдат в Донбассе.

Идёт допрос пленных украинских солдат в Донбассе. Видео © Telegram / RKadyrov_95

Как рассказали военнослужащие, они давно поняли, что сопротивление бесполезно, однако обратного пути у них не было. По словам пленных, при отступлении их расстреливали свои же из РСЗО "Град".

"Вражеские войска деморализованы. Командование бандитов вынуждено открывать огонь на поражение по своим же позициям, чтобы помешать бегству солдат ВСУ при наступлении российских подразделений. Всё больше бандитов предпочитают сдаться в плен российским воинам, чем испытать на своей шкуре "френдли файр", — написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики назвал этот шаг украинских солдат логичным, поскольку, по словам политика, за Владимира Зеленского "никто умирать не хочет".