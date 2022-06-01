Народный артист РФ Евгений Миронов приехал в Донбасс с Театром наций со спектаклем ко Дню защиты детей в рамках гуманитарной миссии "Единой России". Актёр поделился эмоциями от общения с местными жителями, видео с его комментарием опубликовала пресс-служба партии в телеграм-канале.

Актёр Миронов: Когда я увидел в Донбассе всё своими глазами, вопросы отпали. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

"Когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами, это совсем другое дело. И вчерашний день — один из самых тяжёлых в моей жизни, потому что я увидел людей, которые это всё пережили. Увидел и жителей, и врачей. Фантастических людей, которые приезжают из разных точек, из Сибири в том числе, и помогают. Детей в больницах, которые пострадали", — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что сам принял решение побывать в Донбассе, и порекомендовал другим артистам "приехать сюда и увидеть всё своими глазами". Миронов отметил, что творческие люди в потоке "информации с разных сторон" реагируют моментально, однако, когда они видят реальную обстановку на месте событий, "это совсем другое дело".