ВСУ ударили по Донецку из "Градов", и это уже 16-й обстрел за день
СЦКК ДНР: ВСУ в 16-й раз за день обстреляли Донецк
Вооружённые силы Украины в 16-й раз за день обстреляли Донецк. Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в соцсети "ВКонтакте".
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:55 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н) — выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в ЛНР сообщили об обстреле ВСУ дома престарелых в Стаханове. Как заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Владимир Киселёв, есть погибшие и раненые.
ТАСС / Гердо Владимир