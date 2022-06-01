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Опубликовано 1 июня 2022, 15:30

ВСУ ударили по Донецку из "Градов", и это уже 16-й обстрел за день

СЦКК ДНР: ВСУ в 16-й раз за день обстреляли Донецк

Вооружённые силы Украины в 16-й раз за день обстреляли Донецк. Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в соцсети "ВКонтакте".

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:55 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н) выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", — сказано в сообщении.

Газопровод высокого давления загорелся в Макеевке в результате обстрела со стороны ВСУ
Газопровод высокого давления загорелся в Макеевке в результате обстрела со стороны ВСУ

Ранее Лайф писал, что в ЛНР сообщили об обстреле ВСУ дома престарелых в Стаханове. Как заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Владимир Киселёв, есть погибшие и раненые.

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ТАСС / Гердо Владимир

Никита Осипов
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