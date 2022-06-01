ВСУ ударили по Донецку из "Градов", и это уже 16-й обстрел за день

Вооружённые силы Украины в 16-й раз за день обстреляли Донецк. Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в соцсети "ВКонтакте".

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:55 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н) — выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", — сказано в сообщении.