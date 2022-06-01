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Регион
Опубликовано 1 июня 2022, 17:10

Совет Безопасности ООН проведёт заседание по Украине 6 июня

Заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации на Украине пройдёт 6 июня. Об этом говорится в опубликованной программе работы организации на июнь этого года.

На данный момент конкретная тема обсуждения не названа. Источники ТАСС сообщают, что в ходе встречи ожидаются доклады представителей секретариата ООН о текущей ситуации на Украине, в частности в гуманитарной и продовольственной сферах, однако выносить конкретные предложения на рассмотрение членов Совета Безопасности не планируется.

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Ранее Лайф писал, что постпред США заявила о готовности Штатов поддерживать мирные переговоры по Украине. Так Линда Томас-Гринфилд ответила на вопрос об инициативе по мирному урегулированию на Украине, которую глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнёрам по G7.

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Никита Осипов
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