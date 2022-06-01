Совет Безопасности ООН проведёт заседание по Украине 6 июня

Заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации на Украине пройдёт 6 июня. Об этом говорится в опубликованной программе работы организации на июнь этого года.

На данный момент конкретная тема обсуждения не названа. Источники ТАСС сообщают, что в ходе встречи ожидаются доклады представителей секретариата ООН о текущей ситуации на Украине, в частности в гуманитарной и продовольственной сферах, однако выносить конкретные предложения на рассмотрение членов Совета Безопасности не планируется.