Совет Безопасности ООН проведёт заседание по Украине 6 июня
Заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации на Украине пройдёт 6 июня. Об этом говорится в опубликованной программе работы организации на июнь этого года.
На данный момент конкретная тема обсуждения не названа. Источники ТАСС сообщают, что в ходе встречи ожидаются доклады представителей секретариата ООН о текущей ситуации на Украине, в частности в гуманитарной и продовольственной сферах, однако выносить конкретные предложения на рассмотрение членов Совета Безопасности не планируется.
Ранее Лайф писал, что постпред США заявила о готовности Штатов поддерживать мирные переговоры по Украине. Так Линда Томас-Гринфилд ответила на вопрос об инициативе по мирному урегулированию на Украине, которую глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнёрам по G7.