Небензя: Западные СМИ признали, что многие жители Бучи погибли от рук ВСУ
Постпред РФ подчеркнул, что изначально они замалчивали все объективные факты и свидетельства, но позже под давлением фактов были вынуждены изменить риторику.
Западные СМИ были вынуждены признать, что многие жители украинской Бучи погибли от украинских ударов. Об этом в ходе заседания СБ ООН заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Вопиющий пример — раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки", — отметил дипломат.
Однако, по словам Небензи, в итоге даже западные СМИ под давлением фактов были вынуждены признать, что многие жители Бучи погибли от снарядов устаревшего типа, которые как раз использовали ВСУ.
Напомним, что украинская сторона обвинила Россию в массовых убийствах жителей Бучи под Киевом, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
ТАСС / Zuma