Небензя: Западные СМИ признали, что многие жители Бучи погибли от рук ВСУ

Постпред РФ подчеркнул, что изначально они замалчивали все объективные факты и свидетельства, но позже под давлением фактов были вынуждены изменить риторику.

Западные СМИ были вынуждены признать, что многие жители украинской Бучи погибли от украинских ударов. Об этом в ходе заседания СБ ООН заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Вопиющий пример — раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки", — отметил дипломат.

Однако, по словам Небензи, в итоге даже западные СМИ под давлением фактов были вынуждены признать, что многие жители Бучи погибли от снарядов устаревшего типа, которые как раз использовали ВСУ.