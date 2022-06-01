СК РФ завёл дела на более чем 70 наёмников-иностранцев на Украине

Следственный комитет Российской Федерации расследует уголовные дела в отношении более чем 70 иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Фигурантами уголовных дел о наёмничестве на данный момент являются свыше 70 лиц. Некоторые из них уже сдались в плен и были допрошены следователями", — сказал Бастрыкин, слова которого приводит "Российская газета".

Среди наёмников, по словам председателя следственного ведомства, граждане из США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.