СК РФ завёл дела на более чем 70 наёмников-иностранцев на Украине
Бастрыкин: Более 70 иностранных наёмников на Украине стали фигурантами уголовных дел
Следственный комитет Российской Федерации расследует уголовные дела в отношении более чем 70 иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Фигурантами уголовных дел о наёмничестве на данный момент являются свыше 70 лиц. Некоторые из них уже сдались в плен и были допрошены следователями", — сказал Бастрыкин, слова которого приводит "Российская газета".
Среди наёмников, по словам председателя следственного ведомства, граждане из США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.
Ранее Лайф писал, что в ДНР не будут обменивать иностранных наёмников, которые действовали "как террористы". В частности, речь идёт о британцах Шоне Пиннере и Эндрю Хилле, а также марокканце Саадуне Брагиме.
ТАСС / Александр Щербак