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Опубликовано 1 июня 2022, 16:49

СК РФ завёл дела на более чем 70 наёмников-иностранцев на Украине

Бастрыкин: Более 70 иностранных наёмников на Украине стали фигурантами уголовных дел

Следственный комитет Российской Федерации расследует уголовные дела в отношении более чем 70 иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Фигурантами уголовных дел о наёмничестве на данный момент являются свыше 70 лиц. Некоторые из них уже сдались в плен и были допрошены следователями", — сказал Бастрыкин, слова которого приводит "Российская газета".

Среди наёмников, по словам председателя следственного ведомства, граждане из США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.

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WP: Иностранные наёмники в ВСУ симулируют травмы и разбивают оружие ради побега с поля боя

Ранее Лайф писал, что в ДНР не будут обменивать иностранных наёмников, которые действовали "как террористы". В частности, речь идёт о британцах Шоне Пиннере и Эндрю Хилле, а также марокканце Саадуне Брагиме.

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Осипов
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