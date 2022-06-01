Постпред Шульгин: Россия сообщила ОЗХО о готовящихся провокациях ВСУ с химоружием
Вооружённые силы Украины (ВСУ) собираются устроить провокации с применением химического оружия в Донбассе. Об этом Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) предупредил постпред России Александр Шульгин.
"В общей сложности за последнее время мы направили 12 вербальных нот, в которых подробно сообщили о местах предполагаемых химических провокаций, способах проведения таких провокаций украинскими националистами под чужим флагом — что-то подорвать, особенно в "треугольнике химической промышленности" Лисичанск – Рубежное, а потом возложить ответственность на РФ", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам дипломата, Москва настаивает на незамедлительном распространении её нот среди всех стран ОЗХО. В свою очередь техсекретариат организации уверяет, что сейчас эксперты внимательно изучают переданные сведения. Своевременное предупреждение, по словам Шульгина, способно предотвратить подобные инциденты.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ раскрыло планы националистов взорвать ёмкости с химвеществами в Сумах. С помощью данной провокации власти Киева также собирались обвинить российских военнослужащих в применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным жителям, уточнил генерал-полковник Михаил Мизинцев.
ТАСС / Михаил Метцель