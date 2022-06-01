Постпред Шульгин: Россия сообщила ОЗХО о готовящихся провокациях ВСУ с химоружием

Вооружённые силы Украины (ВСУ) собираются устроить провокации с применением химического оружия в Донбассе. Об этом Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) предупредил постпред России Александр Шульгин.

"В общей сложности за последнее время мы направили 12 вербальных нот, в которых подробно сообщили о местах предполагаемых химических провокаций, способах проведения таких провокаций украинскими националистами под чужим флагом — что-то подорвать, особенно в "треугольнике химической промышленности" Лисичанск – Рубежное, а потом возложить ответственность на РФ", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам дипломата, Москва настаивает на незамедлительном распространении её нот среди всех стран ОЗХО. В свою очередь техсекретариат организации уверяет, что сейчас эксперты внимательно изучают переданные сведения. Своевременное предупреждение, по словам Шульгина, способно предотвратить подобные инциденты.